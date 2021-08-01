Nimetullah Yurt Hoca tekbirlerle uğurlandı

90 yaşında Hakk'a yürüyen Nimetullah Hocaefendi'nin Cenaze Namazı İkindi Namazı'nı müteakiben Fatih Camisi'nde kılındı. Merhumun naaşı, eşinin medfun bulunduğu Eyüp Sultan Kabristanlığı'na götürüldü. Sevenleri ve yakınları Nimetullah Hocaefendi'yi tekbirler ve dualarla son yolculuğuna uğurladı.

Birçok Allah dostuna hizmet etmişti

Yüce dinimiz İslam'ı yaymak için özellikle Japonya'da büyük mücadeleler veren merhum Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hocaefendi 1931’de Amasya’nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda babası ile birlikte âlimlerin ve âriflerin sohbetlerine katıldı, Mahmud Sami Ramazanoğlu, Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri gibi dönemin büyük Allah dostlarına hizmet etti. 1955 yılında Sultanahmet Camisi’nde müezzinlik, Gönenli Mehmet Efendi ve Seyyid Şefik Arvasî Hazretleri'ne imam vekilliği vazifesini icra etti.

50'den fazla ülkede İslam'ı tebliğ etti

Sultan II. Abdülhamid dönemini görmüş birçok âlimden ders alan Nimetullah Hoca, İslâm’ı tebliğ etmek için 50’den fazla ülkeyi ziyaret etti. Tebliğleri neticesinde Avrupa’daki yüzlerce insan İslam'la şereflendi. 1981 senesinde Çin Halk Cumhuriyeti Devleti’nin izni ile Çin’de 20 bin Kur’ân-ı Kerîm dağıttı. Sibirya’yı ve çevresini 3 kere ziyaret etti, beyaz ihramı ile -40 derecelere varan soğuklara göğüs gerdi. Nimetullah Hocaefendi, 20 yıl Japonya’da bulundu ve ülkenin birçok noktasına giderek buralarda mescitler açtı. Bu mescitleri birer İslâm medresesi haline getirdi. Binlerce Japon’un İslâm’la müşerref olmasına vesile oldu.

Kaynak: Yeni Akit