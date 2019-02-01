Nöbetçi Noter dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hafta sonları için nöbetçi noterlik uygulamasını başlatacaklarını açıkladı. Gül, “Vatandaşlarımız nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak” dedi. Üzerinde çalıştıkları Yargı Reform Belgesi ile ilgili detayları paylaşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni düzenlemeler içinde nöbetçi noterlik uygulamasının da yer alacağını anlattı.

Gül, TRT Haber televizyonundaki canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerinde noterlerin önemli bir kapı durumunda olduğunun altını çizen Gül, şöyle konuştu: “Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak. Ticari, ekonomik, bireysel hayatta, araç alacak, satacak, ev alacak... Ne yapacaksa, bu anlamda hayatı kolaylaştıran iş ve işlemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı noterlerimizle birlikte yapıyoruz.”

Abdulhamit Gül, çocukların icra yoluyla alınması konusuna değinerek hükümet olarak yaklaşık 1 yıldır bu konunun üzerinde çalıştıklarını söyledi. Çocuğun bir mal gibi icraya konu olmasını istemediklerini vurgulayan Gül, “Maliye Bakanımızla da görüştük, bu konuda mutabık kalındı. Çocuğunu göremeyen diğer taraf icraya gidiyor para yatırıyor, bundan parası alınmayacak, icraya konu olmayacak.” diye konuştu.