Numan Kurtulmuş: 'Halkın refah içinde büyümeye devam edeceğiz'

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Özellikle hayat pahalılığı karşısında vatandaşlarımızın yükünü azaltarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP'nin "helalleşme" söylemine ilişkin, "Ben de hakikaten 'Helalleşme' deyince acaba 'CHP değişiyor mu?' diye düşünüyorum. Maşallah CHP'nin sözcüleri, önde gelenleri CHP'nin aynı CHP olduğunu, dün ne ise bugün de aynı olduğunu, hiç değişmediğini, öyle görünüyor ki kolay kolay da milletin değerleriyle barışmayacağını milletin gözüne soka soka anlatıyorlar." dedi.

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi programında partililere hitap eden Kurtulmuş, ekonomi gündemine de değindiği konuşmasında, "Büyük bir kısmı Türkiye'den değil, küresel ekonomideki dalgalanmalardan kaynaklanan bu durumu en kısa zamanda aşacağız. Özellikle hayat pahalılığı karşısında vatandaşlarımızın yükünü azaltarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, "Hayat pahalılığının ortaya çıktığı aralık ayının ilk haftalarından itibaren söylediğimi şimdi bir taraftan Türkiye'nin üretim gücünü artırıp Türkiye'nin küresel markalarla rekabet etmesini sağlamak için mücadele ederken diğer taraftan hayat pahalılığının ortaya çıkardığı sonuç dolayısıyla 'Vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz.' diye söz verdik mi? Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı asgari ücret 4 bin 253 lira, tarihi bir artış ortaya koydu, milletimizin için hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek, halkın refah içinde büyümeye devam edeceğini kaydetti.