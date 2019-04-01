Numan Kurtulmuş'tan 'İstanbul' açıklaması

Kurtulmuş: 300 bine yakın geçersiz oy var. bazı ilçelerde bu oran çok yüksek. Teşkilatımız itirazlarını hazırlıyor. Biz de CHP'de takip ediyor. Sonucu YSK verecek.
Kaynak: Dünya BülteniGüncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 14:06
Numan Kurtulmuş: Sonuçlara yapılan itirazlar ve bunların sonucu ile ilgili değerlendirmeler var. En kısa sürede sonuçlanacaktır.
Kurtulmuş: 300 bine yakın geçersiz oy var. bazı ilçelerde bu oran çok yüksek. Teşkilatımız itirazlarını hazırlıyor. Biz de CHP'de takip ediyor. Sonucu YSK verecek.
Kaynak: Dünya BülteniGüncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 14:06