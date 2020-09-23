Nurettin Itır Hocaefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu

Nurettin Itır Hocaefendi bu sabah vefat etti.

Büyük muhaddis ve alim Nurettin ıtır Hocaefendi ulûmu’l-Kuran ve ulûmu’l-hadis de mahir olup bu dallarda birçok kıymetli eser telif etmiştir.

Nureddin Itr, Diğer, İslam kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Buluğu'l-Meram Şerhi Seti (4 Cilt Takım), Hz. Peygamber'in Sözüne Ihtimam Göstermek olarak sayılabilir.

Nureddin Itr kitapları; Ravza Yayınları, Tahlil Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Nureddin Itr tarafından yazılan son kitap "Hz. Peygamber'in Sözüne Ihtimam Göstermek", Ravza Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 15:08