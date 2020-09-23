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Nurettin Itır Hocaefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu

Ulûmu’l-Kuran ve ulûmu’l-hadis alimi Prof. Dr. Nurettin Itır Hocaefendi vefat etti

Nurettin Itır Hocaefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu

Nurettin Itır Hocaefendi bu sabah vefat etti.

Büyük muhaddis ve alim Nurettin ıtır Hocaefendi ulûmu’l-Kuran ve ulûmu’l-hadis de mahir olup bu dallarda birçok kıymetli eser telif etmiştir.

 Nureddin Itr, Diğer, İslam kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Buluğu'l-Meram Şerhi Seti (4 Cilt Takım), Hz. Peygamber'in Sözüne Ihtimam Göstermek olarak sayılabilir.

Nureddin Itr kitapları; Ravza Yayınları, Tahlil Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Nureddin Itr tarafından yazılan son kitap "Hz. Peygamber'in Sözüne Ihtimam Göstermek", Ravza Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 15:08
Nureddin Itr: Hadisler Kur'ân'ın Şerhidir

Nureddin Itr: Hadisler Kur'ân'ın Şerhidir
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