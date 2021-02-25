Nuri Kabaktepe kimdir, nereli?

Araştırmacı yazar ve STK yöneticisi olan Nuri Kabaktepe, 1 Aralık1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu.

Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Siyasi Hayatı

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa Belediye Başkan adayı oldu, seçilemedi.

Kabaktepe birçok STK ve derneklerde görev aldı

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kabaktepe, 498 delegenin oyunun tamamını aldı

19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alan Osman Nuri Kabaktepe,

"İstanbul gibi bir şehrimizde İl başkanı olmak apayrı bir duygu"

Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı olduktan sonra ilk olarak şu açıklamayı yapmıştı;

Hakikaten mutluluğumu, hissiyatımı ifade etmek için kelime bulmakta zorlanıyorum. Dünyanın başkenti, dünyanın göz bebeği olan İstanbul gibi bir şehrimizde İl başkanı olmanın huzuru ve mutluluğu apayrı bir duygu. Bunu anlatmak zor. Ancak ne hissettiğimizi yaparak göstereceğiz. İstanbulluya hizmet ederek göstereceğiz, İstanbullunun alıştığı hizmet standardının eksilmesine müsaade etmeyerek göstereceğiz.