O il de gösteri yürüyüşleri ve etkinlikler yasaklandı

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılığı engellemek için fiziki mesafenin korunması, kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Valilik ve Kaymakamlıklara 48 saat önce yapılacak müracaat sonucu uygun görülen basın açıklaması ve etkinliklere izin verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler 23 Ocak günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."