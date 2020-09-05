Oğlu PKK'lı teröristler tarafından kandırılarak dağa götürülen babanın feryadı: Bu insanlık değil, zulüm

Yayladere köyünde yaşayan 10 nüfuslu Kılıç ailesi, 2016'da 21 yaşındayken teröristler tarafından kandırılarak dağa götürülen çocukları Faruk Kılıç'ın bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını bekliyor.

Ahlat Meslek Yüksekokulu Mimari ve Dekoratif Sanatlar Bölümünü kazanan ancak burs başvurusu yaptığı gün dağa götürülen Kılıç'tan 4 yıldır haber alamayan aile, çocuklarının giysi ve fotoğraflarıyla teselli buluyor.

Çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Fadıl Kılıç, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan ailelerle bir süre eylem yaptı.

- "ÇOCUKLARIMIZI ÖLDÜRMEYE GÖNDERMİŞLER"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evine dönen baba Fadıl Kılıç, AA muhabirine, oğlunun HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

Oğlundan dört yıldır haber alamadığını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"HDP'nin başımıza getirmediği iş kalmadı. 4 yıl önce bayrama bir hafta kala bayramımızı zehir ettiler. Çocuklarımızı öldürmeye göndermişler. Bu insanlık değil, zulümdür. Ölünceye kadar zulme karşıyız. Dünya bilsin bunlar zulümkardır. Oğlumuzu istiyoruz. Oğlumuzu versinler, göndersinler. Kim sempati duyuyorsa kendisi gitsin veya oğlunu göndersin."

- "ARTIK YETER"

21 yaşındayken dağa götürülen oğlunun üniversiteyi kazandığı yıl kandırıldığını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Bir insan dağa gitmeye niyetliyse o gün burs için başvuru yapmaz. Bursu bankada duruyor. Dağa gidecek biri değildi, zorbalıkla götürmüşler. Bunu herkes biliyor. 4 yıldır kendisinden bir haber alamamışız. Nerede olduğunu ve onu almak için canımdan olacağımı da bilsem giderim. Irak, İran, Suriye'de nerede olursa olsun yeter ki çocuğumun yerini bileyim. Bunların Kürtlere yaptığı zulmü, hiçbir savaşta bile Kürtler böyle bir darbe görmemiş. Okullarımızı ve camilerimizi kapattılar, köylerimizi boşalttılar. Yapmadıkları işler kalmadı. Artık yeter."

- "O YOL, YOL DEĞİL"

Çocuğunun dönmesi için çağrıda bulunan baba Kılıç, "Oğlum; geri gel. O yol, yol değil, dünyana ve ahiretine zararlı bir yol. Elinden geldiğince yanındakilere de söyle, geri gelin." ifadesini kullandı.

Bir an önce oğlunun dönmesini isteyen anne Behiye Kılıç ise "Faruk oğlum; gel. 3 kez senin yüzünden kriz geçirdim. Ne gecemiz ne gündüzümüz kaldı. Kardeşin Cihat'ı görmüyorsun ne haldedir. Cihat'ı çok sevdiğini söylüyordun. Orası dinin yolu değil. Kurban olayım oğlum gel." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA