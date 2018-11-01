Öğretmenleri taşıyan servise tır çarptı: 8 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İlçe merkezine bağlı Özen Köyü İlkokulunda görevli öğretmenleri taşıyan Şükrü Ateş idaresindeki 72 EL 054 plakalı minibüse, İdil çevre yolu Üçok köy yolu ayrımında, Mehmet Şirin Belim'in kullandığı 68 KN 487 plakalı tır çarptı.

Kazada, serviste bulunan 8 öğretmen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İdil ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralı öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve Eğitim Bir Sen İl Başkanı Abdullah Çatı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 17:17