Olimpiyatlara gidecek sporcuların aktarma merkezi İstanbul

İstanbul, farklı ülkelerden sporcuların ve kafilelerin transfer merkezi oldu. Belarus, Brezilya, Sırbistan, Türkmenistan, Malta, Arnavutluk, Slovenya, Bosna Hersek, Fas başta olmak üzere 20 farklı ülkenin sporcuları Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Tokyo'ya geldi.

Haneda Havalimanı'nda olimpiyatlara katılacak sporcuların yanı sıra antrenör ve gazeteciler, sıkı bir kontrolün ardından şehre giriş yapabildi. Olimpiyatlarda görevli olanlar, yaklaşık 2,5 saat süren uzun kontrol ve Kovid-19 test sonuçlarının ardından akreditasyon kartlarını aldı.