Ömer Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Çelik, soruşturmanın Suudi tarafı yüzünden uzadığını söyledi.

İşte Çelik'in konuyla ilgili açıklamaları;

Size başsavcılık açıklama yapmadan ayrıntılarla ilgili bir şey söyleyemem. Pazarlık türü yakıştırmalar gayrı ahlaki yakıştırmalardır. Dünyada bunun bir benzeri yok. Birçoğumuzun tanıdığı birisi bir konsoloslukta böyle bir akıbetle karşılaşmıştır. Son derece hunharca planlanmış, örtbas etmek için gayret gösterilmiş bir durumla karşı karşıyayız.

Türkiye Cumhuriyeti emin bir devlettir. Başkonsolosluğuna girmemiz dahil Suudi Arabistan tarafından geciktirilmiştir. Eğer mesele uzuyorsa, ki uzadığını düşünmüyoruz, titiz bir araştırma yürüttüğümüz için bu zamana ihtiyaç duyuluyor. Dünyadaki benzer olaylara bakın, yıllar sürüyor. Örtbas etmeye dönük açıklamaların nereden geldiğini görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Kızılcahamam'da, ''Olayı bizzat ben takip ediyorum'' dedi, dünkü konuşmasında da yarını işaret etti. Burada gerçek neyse onun ortaya çıkması bizim namus borcumuzdur. Dünyada da zaten Türkiye'yi kimse suçlamıyor, Türkiye'nin takdir edildiği bir süreç görüyoruz. Cemal Kaşıkçı'ya Allah rahmet eylesin.

Kaynak: Ajanslar