Önce komşusunu, sonra kendini vurdu
Bursa'da tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan kişi, daha sonra aynı silahla kendini vurdu .
Güncel 29.04.2021, 11:38
Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Samanyolu Sokağı'nda yaşayan Abdurrahman K. (62), aralarında husumet bulunan komşusu Hasan S. (67) ile karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman K, belinden çıkardığı tabancayla Hasan S'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Abdurrahman K. aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan iki komşunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA
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