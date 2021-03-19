ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden gençlere 7 dilde kurs

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan kurslar, lise ve üniversite öğrencilerinin kendilerini bir dilde geliştirebilmeleri ve kendi alanlarında uluslararası rekabete hazır olmaları amacıyla düzenleniyor.

7 dilde sertifikalı program

Düzenlenen dil eğitim programı çerçevesinde Almanca, İngilizce, Çince, Japonca, Korece, Farsça ve Rusça dillerinde eğitim verilecek. Her kur Almanca ve İngilizce için 60, diğer diller için 96 saatten oluşurken haftada 9 saat ders işlenecek. Dersler hafta içi üç gün ve hafta sonları olmak üzere 5 günde işlenecek. Her kurun bitiminde düzenlenen sınavda başarılı olan öğrencilere sertifika verilecek.

Okuma, dinleme, yazma ve konuşma

Tüm dillerde düzenlenen kurslarda, “okuma ve anlama” üzerine başlanacak eğitim çalışması; “okuma, anlama ve dinleme”, “okuma, anlama, dinleme, yazılı anlatım ve sözlü anlatım” aşamalarıyla devam edecek. Öğrencilerin seviyesi seviye tespit sınavlarında belirlenen bilgi düzeylerine göre uygun kurdan başlatılacak. Gençler, online olarak verilecek eğitimlerde 20 kişilik sınıflarda ders alacak.

TÖMER eğitmenleri ders verecek

Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek yoğun dil eğitimi programı, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek. Yapılan anlaşmaya göre dil eğitimlerini Ankara Üniversitesi TÖMER dil kurslarının yurt içi ve yurt dışından görevlendireceği tecrübeli eğitmenler ve akademisyenler verecek. Kayıtların MÜSDAV internet sitesi üzerinden alınacağı kurs için ücretler; İngilizce ve Almanca’ya kur başına 390, diğer dillere kur başına 630 TL olarak belirlendi.

BİZİM HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 17:13