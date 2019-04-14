ÖNDER'in yeni başkanı belli oldu

Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurul, Mustafa Karahüseyinoğlu’nun Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı. Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İlim Yayma Cemiyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, TİMAV Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, dernek yönetim kurulu üyeleri ve imam hatipliler iştirak etti.

İstiklal Marşı’nın okunması ve divan teşekkülünün ardından protokol konuşmalarına geçildi. Seçimlerin yapılmasıyla tamamlanan genel kurulun ardından ise ÖNDER yeni Genel Merkez binasının açılışı gerçekleştirildi.

''İMAM HATİPLER, KUŞATICI İNSAN YETİŞTİRME YERİ''

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında görev ve sorumluluk üstlenmenin başlı başına bir paye olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'da görevi devredecek Halit Bekiroğlu'na hizmetleri için teşekkür ederken görevi devralacak Kamber Çal'a da çalışmalarında başarı diledi.

Derneğin, hizmete girecek yeni binasının da hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kardeşlerim, Rabb'imizin hikmetlerini nebiler vahiy yoluyla, diğer insanlar ise okuma ve yazma vasıtasıyla, yani eğitim öğretimle keşfederler. Eğitim öğretimin amacı işte bu çerçevede ideal insan yetiştirmektir. Bizim medeniyetimizde ise eğitim öğretimin ulvi gayesi, salih insan yetiştirmektir. Milletimizin inancına, değerlerine, tarihine, kültürüne uygun bir eğitim sistemi inşa etmeden hiçbir hedefe ulaşamayız. Biz yıllarca milletimizin ihtiyacı olan işte bu eğitim öğretim modelinin en ideal yerinin imam hatip okulları olması için çalıştık.” Erdoğan, tek tipçi dayatmalarına karşı imam hatiplilerin, milletin kendi öz değerlerine uygun ve gerçek anlamda kuşatıcı insan yetiştirmek için öne çıktığını ve bunu da başardığını söyledi.

MUHARREM KASAPOĞLU: CANSUYU OLMAYA DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu genel kurulda yaptığı konuşmada, “İmam hatip okulları benim de mensubu olduğum ve iftihar ettiğim bu milletin değerleri için toprağa atılan bir tohum ve cansuyu olmuş ve olmaya da devam edecektir” dedi. Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde gençlere her türlü imkanı vermeye çalışacaklarını ve onların özgüvenli gençler olarak yetişmeleri için her tür ortamı sağlayacaklarını aktardı.

NUMAN KURTULMUŞ: İMAM HATİP EN ÖNEMLİ PROJEMİZ

Genel kurulda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, Türkiye’de imam hatip okullarının Türkiye’nin son iki asırda koparılmak istenen kökleriyle yeniden buluşmasının temin edildiği eğitim kurumları olduğunu söyledi. İmam hatip okullarının bir eğitim kurumu olmayan ötesinde geçmişle irtibatının yeniden sağlamlaşmasını sağlayan Türkiye’de cumhuriyet tarihinin en önemli müşterek projelerinden biri olduğunu aktaran Kurtulmuş, “Biz bu kurumları Türkiye’nin kendi kökleriyle bütünleşmesi çabasının önemli bir aracı olarak görmekteyiz. Bu kararlı tavrı ortaya koyan herkesi minnetle ve şükranla yadediyoruz. Zorluk zamanlarında kendi varlıklarını ortaya koyarak büyük ihsanları sağlayan geçmişlerimizi rahmetle ve şükranla hatırlıyoruz. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

HALİT BEKİROĞLU: İMAM HATİP ORTAK PAYDAMIZ

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ise, 2015’te görevi devraldığında gücümün yettiğince taşıyıp daha ileriye ulaştırma sözü verdiğini belirterek, “Hamdolsun birkaç adım ileriye götürme fırsatımız oldu” dedi. İkinci sözünün ise bütün çalışmalarda kuşatıcı olacakları ve kardeşliği esas alacakları üzerine olduğunu kaydeden Bekiroğlu, “Bu konuda da önemli mesafeler katettiğimizi düşünüyorum. İmam hatip medya algısı raporumuzda da gördüğümüz gibi imam hatipler bu ülkenin ortak paydaya en uygun meselesi. Kendi ürettiği en uygun en mutedil modeli, yurtdışına da, İslam dünyasına da sunacağımız en kıymetli modellerden biri. İmam hatip medya algı raporunda imam hatip meselesinin daha çok eğitim meselesinde konuşulması, daha az siyaset düzleminde konuşulması gerektiğine belgeleriyle vakıf olduk. Bu kuşatıcı dille bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

KAMBER ÇAL: GENÇLERİMİZ ÖNCÜ VE ÖNDERLER OLACAK

Genel kurulda yapılan seçimle ÖNDER Genel Başkanlığına gelen Kamber Çal ise bir teşekkür konuşması yaptı. Görevi devraldığı Halit Bekiroğlu’na teşekkür eden Çal, tüm ekip olarak yeni dönemde imam hatip davasını daha iyi temsil etme ve yapılan güzel işlere katkı sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

Üstlendiği görevde kendisine ve ekibine imam hatip camiasının destek olacağından kuşku duymadığını belirten Çal, ''Kuşku duymadığım bir başka hakikat de İslam medeniyetinin ve davasının öncelikli olarak imam hatip okullarında okuyan ve her biri birer cevher olan öğrencilerimiz ile bu okullardan mezun olan mensuplarımızın omuzlarında yükselecek olmasıdır. Yeni bin yılın tohumları olan gençlerimiz mübarek yürüyüşümüzün öncü ve önderleri olacaklar. Tıpkı geçen yüzyılda toprağa düşen ve tüm zorluklara rağmen kök salan ve bu salonda gözlerinin içine baktığımız önder nesilde olduğu gibi'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber 7