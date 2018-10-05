ÖNDER kurultaya gidiyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 2005 yılından itibaren düzenlediği İmam Hatip Kurultayları’nın bu yıl 15.’sini gerçekleştiriyor.

Kurultaylarda, hem tüm yılı değerlendirme hem de gelecek açısından bir vizyon çizme noktasında önemli konular ele alınarak tartışmalar yapılıyor. Buradan çıkan sonuçlar da imam hatip kimliği, okullardaki eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve hangi noktalarda ileriye dönük çalışmalar yapılacağı konusunda ön açıcı oluyor.

13-14 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 15. İmam Hatipliler Kurultayı, Prof. Dr. Haluk Dursun’un, “Mekan, Zaman, İnsan” başlıklı açılış konuşması ile başlayacak. Kurultayda alanında uzman akademisyenler, çeşitli konu başlıkları altında imam hatip meselesi ve imam hatipli olmayı tartışılacak.

“Toplumsal Meselelerin Çözümünde İmam Hatiplerin Rolü” başlıklı oturumda, Mutedil Düşünme ve Hareket Etme, Ailede İmam Hatipli Olmak, Eğitimde İmam Hatipli Olmak, İş Hayatında İmam Hatipli Olmakve Ümmet Bilinci konuları ele alınacak. Bunun dışında çeşitli konu başlıklarında oturumlar yapılarak, müzakereler gerçekleştirilecek.

Kurultay sonunda bir sonuç bildirgesi açıklanacak.

ÖNDER çatısı altında bulunan Öncü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yetiştirilen sporcular çeşitli gösteriler düzenleyecek, kazananlara ödüller verilecek.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 14:21