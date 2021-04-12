Online mukabeleler başladı

Mescit ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneği mukabeleler başladı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde okunan mukabele, Edirne Müftülüğünün sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, Kovid-19 salgını dolayısıyla bu yıl da mukabele geleneğini canlı yayınlarla devam ettirdiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle ramazan ayının 2 yıldır buruk geçtiğini belirten Serenli, şunları kaydetti:

"İbadetlerimizi yapsak da mukabelelerimizi, sohbetlerimizi Müftülüğümüzün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla gerçekleştiriyoruz. Salgın nedeniyle bu yıl tedbirli şekilde ibadetlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Mukabele, ramazan ayının olmazsa olmazlarından. Peygamber efendimiz döneminden günümüze kadar gelmiş bir gelenek. Ramazanda çeşitli vakitlerde okunuyor. Selimiye'de saat 11.00'de canlı yayınlarla mukabelemizi okuyacağız. Ramazanımızı güzel bir şekilde geçirmiş olacağız."

Kaynak: AA