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Operasyon bölgelerinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel 25.09.2022, 18:42
Operasyon bölgelerinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #barış pınarı
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