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Operasyon bölgelerinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 15.07.2022, 17:24
Operasyon bölgelerinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak'ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#Pençe Kilit Operasyonu #Terörle mücadele
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