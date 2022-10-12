Operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 12.10.2022, 17:56
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA
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