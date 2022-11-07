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Operasyon bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 07.11.2022, 17:39
Operasyon bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
#Pençe Kilit Operasyonu #pkk #Terörle mücadele
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