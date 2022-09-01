Operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Meteöz'ün derhal hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker için taziye mesajı yayımladı.