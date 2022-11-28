Operasyon bölgesinden acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Yiğit için taziye mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yiğit'in ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in İstanbul'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, şehidin Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki evine giderek, ailesine acı haberi verdi.

Şehidin ailesinin yaşadığı eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu.

Komşuları, yakınları ve yetkililer de Yiğit'in ailesini yalnız bırakmıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu belirtilmişti.