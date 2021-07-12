Orhan İnandı, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan tutuklandı
Gün içinde adliyeye sevk edilen FETÖ üyesi ve örgütün sözde Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı.
Güncel 12.07.2021, 19:08 12.07.2021, 19:39
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen İnandı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Bu işlemden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.
FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.
Kaynak: AA
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