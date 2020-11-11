Oruç Reis için yeni NAVTEX

Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler ile 11 Kasım saat 21.00’den 23 Kasım saat 20.59’a kadar Doğu Akdeniz’de belirlenen sahalarda sismik araştırma yapılacağı duyuruldu.

Koordinatların paylaşıldığı duyuruda araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesi uyarısı da yapıldı.

Oruç Reis’in özellikleri neler?

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis’te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.