Osman Kavala için müebbet istendi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık iddianameyi mahkemeye gönderdi.



Hazırlanan iddianamede Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.