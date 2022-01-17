Osman Kavala'nın tutukluluğu devam edecek

Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutukluluğun devamı yönünde karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala, duruşmaya katılmadı.

Duruşmada sanıklar ve avukatlar, savunma ve taleplerini dile getirdi. Kavala'nın avukatları, tahliye kararı verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise Kavala'nın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de tutukluluğun devamı yönünde karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Sabah