Osman Öcalan beyin felci geçirdi, hareket edemiyor

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın geçirdiği felç nedeniyle hareket yetisini tümden kaybettiği belirtildi.

Irak Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan Osman Öcalan'ın oğlu Welat Osman, Basnews’e yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu ve geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket yetisini tümden kaybettiğini söyledi.

Welat Osman, babasının felç yüzünden konuşamadığını da ifade etti.

Kaynak: Gazete Duvar