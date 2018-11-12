 Osmangazi Köprüsü’ndeki HGS çilesinin amacı ne?

Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında hayata geçirdiği dev projelerden biri olan İzmit Körfezi’nin gerdanlığı Osmangazi Köprüsü’nde şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. İddiaya göre, “sistem çalışmıyor” denilerek alınan nakit kayıtlara girmiyor. Böylece devletin taahhüt ettiği araç kotası düşük gösteriliyor. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ya da Otomatik Geçiş Sistemi’nde (OGS) bakiye yoksa “sonra ödersiniz” denilerek 5 kat ceza kesilmesinin yolu açılıyor. HGS’den geçtikten sonra ise “bakiye yetersiz” denilerek bir de nakit ücret alınıyor. Otoyol AŞ’nin işlettiği köprüde nakit ödemeler, şirketin hesabına direkt geçerken, HGS ödemeleri karayolları aracılığıyla bir süre sonra şirketin hesabına yatırılıyor.

Teknik arıza gerçek mi oyun mu ?

Daha önce HGS sistemlerinin çalışmadığı için kendilerinden nakit para istendiğinden yakınan vatandaşlara bu defa lüks araç sahipleri de katıldı. Köprüyü kullanan bu sürücüler, HGS bakiyeleri dolu olmasına rağmen bariyerlerin açılmadığını, kendilerine gişe görevlilerince nakit para karşılığında geçiş izni verildiğini savundu.

Geçmiş dönemde, Osmangazi Köprüsü’nde sistem arızası gerekçesiyle kendilerinden nakit para ya da kredi kartı istendiğini belirten sürücüler, sosyal medya aracılığıyla, “HGS olmasına rağmen bizden nakit para isteniyor” diyerek uygulamayı eleştirmişti. Tepkiler üzerine Osmangazi Köprüsü’nü işleten Otoyol A.Ş. yetkilileri ise her şeyi tespit eden sistemin, insan hatasına asla izin vermeyecek bir donanımda olduğunu açıklamıştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri de sürücülerin banka provizyonundan kaynaklı bir problem yaşadığı bilgisini paylaşmıştı.

Otoyol A.Ş. şikayetleri sadece dinliyor mu ?

Sadece kendilerinden nakit ücret istendiğini öğrenen bazı lüks araç sahipleri, Otoyol A.Ş. iletişim merkezine ulaşarak uygulamadan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Sürücüler, gişelere belirli bir hızın üzerinde girildiğinde HGS’lerin okunmadığı yanıtını aldı. Ancak, sadece lüks araçlardan “bakiyeniz yetersiz” denilerek nakit para talep edilmesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.Otoyol A.Ş.'den konuya çözüm ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Otoyol AŞ’nin işlettiği köprüde nakit ödemeler, şirketin hesabına direkt geçerken, HGS ödemeleri karayolları aracılığıyla bir süre sonra şirketin hesabına yatırılıyor.

Otoyol AŞ CEO’su Yavuz Batum, Haziran ayında aynı şikayetler hakkında, iddiaların doğru olmadığını savunarak, şöyle konuşmuştu:

“Sistemi öyle bir kurduk ki uçanı kaçanı tespit ediyoruz. Milyonlarca aracın video görüntüleri var. Kimin hangi saatte geçtiğinin, ödemesini nasıl yaptığının kaydı var. Sözünü ettiğiniz isimlerden video kaydını çıkaramayız; ancak bir sorun yaşamışlar ve bize araç plakalarıyla bildirmişlerse, o görüntüleri de çıkarırız. Yaşadıkları sorunu tespit eder, varsa hata gereğini yaparız. Ama sistemimiz insan hatasına izin vermeyecek bir sistem. Yine de iletişime açığız. Çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız var. Tüm müşterilere sorunun kaynağını inceledikten sonra dönüş yapıyoruz.”

Makbuzsuz ödeme yapmayın, ispat edemezsiniz

Gişe görevlilerinin, sürücülerin HGS cihazlarından çekim yapılsa bile bariyerin açılmasına engel olup nakit para aldığı ve karşılığında makbuz vermeyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü. Bir başka iddia ise, HGS cihazlarından çekim yapılmayan sürücülerin nakit ödediği geçiş ücretinin arka planda köprü geçişi olarak görünmediği yönünde. Bu yolla köprüyü işleten özel şirketin, sürücüden geçiş ücreti aldığı halde köprüden geçmemiş gibi göstererek, taahhüt edilen araç geçiş sayısını düşürerek devletten para aldığı öne sürüldü.

Kaynak: Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 08:54