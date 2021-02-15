Osmanlı Devleti'nde ön plana çıkmış sadrazamlar

Sadrazam, padişahın tam yetkili vekili idi. Yetkisi dışında bir şey tasavvur etmek kolay değildir. Gerçi kadı (hakim) hükümlerini değiştiremezdi (devlet güvenliği ile ilgili davalar bunun dışındadır), bütçede gösterilen tahsisattan fazlasını harcayamazdı ve bu gibi faktörlerle kayıtlı idi ama, bunlar da, düzenin muhafazası, sadrazamın daha muntazam iş görebilmesi için alınmış tedbirlerdi. Hükumetin başı idi. Padişaha vekaleten ordunun başı idi.Sadarazamalar önemli devlet adamlarıydı. Şimdi siz okuyucularımız için Osmanlı Develeti'nde ön plana çıkan sadrazamları inceleyelim...

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