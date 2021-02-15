Sadrazam, padişahın tam yetkili vekili idi. Yetkisi dışında bir şey tasavvur etmek kolay değildir. Gerçi kadı (hakim) hükümlerini değiştiremezdi (devlet güvenliği ile ilgili davalar bunun dışındadır), bütçede gösterilen tahsisattan fazlasını harcayamazdı ve bu gibi faktörlerle kayıtlı idi ama, bunlar da, düzenin muhafazası, sadrazamın daha muntazam iş görebilmesi için alınmış tedbirlerdi. Hükumetin başı idi. Padişaha vekaleten ordunun başı idi.Sadarazamalar önemli devlet adamlarıydı. Şimdi siz okuyucularımız için Osmanlı Develeti'nde ön plana çıkan sadrazamları inceleyelim...
Osmanlı Devleti'nde ön plana çıkmış sadrazamlar
Osmanlı Devletinde, devlet işlerinin gerçek başı, “sadrazam” denen devletin bir numaralı memurudur. “Sadr-ı azam” yerine bilhassa ilk asırlarda “vezir-i azam” da denmiştir. Başbakandır, ancak yetkileri, bugünkü başbakanlara nispetle hayli fazladır.