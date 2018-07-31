ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu adayların erişimine sundu

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Üniversite adayları, üniversitelerin puanları ve kontenjanları hakkında yayınlanan tercih kılavuzu üzerinden bilgi sahibi olabilecekler. Ayrıca adayların hangi puan türü ile hangi bölümleri tercih edebileceği bilgisi de YKS tercih kılavuzunda yer alıyor. Uzmanlar kılavuzda yer alan puanlarla üniversitelerin gerçek puanları arasında çok küçük farkların olacağını belirtiyorlar.

TERCİHLERİ YAPARKEN KODLAMAYA DİKKAT!

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarını göz önünde bulundurarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, alanlarına göre tercih yapabilecekleri tablolardan girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

TERCİHLERDEKİ YANLIŞLIKTAN ADAY SORUMLU

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Adaylar tercih sırasına dikkat etmeleri gerekiyor. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.

2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 13:49