Otobüs tıra arkadan çarptı: 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Otobüs tıra arkadan çarptı: 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı tıra arkadan çarptı. 

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

AA

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