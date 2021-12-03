Ovacık'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'nin ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken 1 Mehmetçik şehit oldu.
Güncel 03.12.2021, 17:19 03.12.2021, 17:49
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda, Tunceli Ovacık kırsalında bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, sıkıştırılan teröristlere operasyonun devam ettiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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