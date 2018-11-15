Özal'ın köşkü satılıyor

1993 yılında vefat eden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, Sarıyer’de tam 23 yıldır yaşadığı köşkünü 20 milyon TL'ya satışa çıkardı. Özal, köşkü boşaltarak oğlu Efe Özal’ın evine taşındı. Özal’ın yaşadığı süre içinde 24 saat polis korumasında bulunan ev, şu sıralar yeni sahibini arıyor.

Boğaza sadece 100 metre mesafedeki köşk,1 dönüm arsa içinde 900 metrekare, yüzme havuzlu, 4 katlı ve 12 odalı. 83 yaşındaki Semra Özal, eşi Turgut Özal’ın 1993 yılında ölümünden sadece bir yıl sonra bu eve taşınmıştı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 11:26