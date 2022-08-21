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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a taziye

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Güncel 21.08.2022, 16:05
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a taziye

Mirziyoyev, taziye mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar diledi.

#taziye
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