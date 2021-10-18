Özdemir Bayraktar vefat etti

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın babaları, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.

Özdemir Bayraktar'ın vefat haberini Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz.." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada da, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü... Allah rahmet eylesin. Dualarınızı bekliyoruz. Cenaze namazı 19 Ekim 2021 Salı günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Vakfımızın en büyük destekçisi, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Özdemir Bayraktar Beyefendi Hakk'a yürüdü. O'nun değerlerini asla terk etmeyecek, ideallerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülke için kurduğu hayalleri yerine getirmek adına, tıpkı onun gibi gece gündüz çalışacağız."

Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/4BsJqcZw5c — Haluk Bayraktar (@haluk) October 18, 2021