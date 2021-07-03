Özgür-Der’den 'Mısır'ın idam kararları' için Saraçhane’ye çağrı

Mısır’da Sisi cuntasının 12 İslami hareket yöneticisi hakkında verdiği son idam kararlarına tepkiler sürüyor. Zalimane idam kararlarını protesto etmek ve aynı zamanda da 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen darbenin 8. yıldönümü vesilesiyle bir kere daha Sisi cuntasının gayrı meşruluğunu haykırmak için 3 Temmuz Cumartesi günü Fatih Saraçhane Parkında bir etkinlik düzenlenecek.

Saat 17.30’da yapılacak olan etkinlikle ilgili olarak Özgür-Der’den yapılan açıklamada Mısır’da Sisi zulmü doludizgin devam ederken Müslümanların sessizliğe bürünmesinin söz konusu olamayacağı vurgulandı.

İstanbul’da ikamet eden Mısırlıların da yoğun katılım sağlayacağı düşünülen etkinliğin sadece Mısırlı muhacirlerle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekildi. Ümmet olarak sorunlarımızın da hedeflerimizin de ortak olduğunun vurgulandığı açıklamada Suriyeli, Filistinli ve diğer beldelerimizden İstanbul’da yaşayan muhacirlerin de Mısırlı kardeşlerimizin sesine ses vermelerinin anlamlı olacağı vurgulandı.

Özgür-Der’den yapılan açıklamada ayrıca yaşadığımız sürecin Mısırlı muhacirler açısından da önem arzettiği hatırlatıldı. Sisi medyasının Türkiye’ye sığınmış Mısırlı İhvan mensuplarının artık Türkiye’de kalamayacaklarına, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin seyrine bağlı olarak Mısırlı muhacirlerden Türkiye’yi terk etmelerinin isteneceğine dair yoğun propaganda yaptığı biliniyor. Saraçhane Parkında düzenlenecek etkinliğin aynı zamanda Mısırlı muhacir kardeşlerimizin yalnız olmadıklarının, Türkiyeli kardeşleri tarafından her durumda sonuna kadar sahiplenileceklerinin ifade edilmesine bir vesile olacağı vurgulandı.