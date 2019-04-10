Pakdemirli Ankara'da köpekleri zehirleyenler için inceleme başlattı

Ankara Batıkent’te beyaz bir araçtan bırakılan zehirli et ile sekiz köpek katledildi. Aracın plakası tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Başkent’te meydana gelen köpek katliamıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Pakdemirli, açıklamada, “Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent'teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler” dedi.