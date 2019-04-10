Pakdemirli Ankara'da köpekleri zehirleyenler için inceleme başlattı

Başkent Ankara'da çok sayıda köpek zehirlenerek telef edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili inceleme başlattı.

Pakdemirli Ankara'da köpekleri zehirleyenler için inceleme başlattı

Ankara Batıkent’te beyaz bir araçtan bırakılan zehirli et ile sekiz köpek katledildi. Aracın plakası tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Başkent’te meydana gelen köpek katliamıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Pakdemirli,  açıklamada, “Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent'teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler” dedi. 

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35