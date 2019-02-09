Pakdemirli’den çiftçiye afet desteği müjdesi

Yaşanılan doğal afetler sonrası maddi zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için bir karar aldıklarını kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlara da tüm Türkiye’de 1 Temmuz’dan bugüne kadar olan felaketleri kapsayacak ödeme yapılacağı müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ocak ayında 12 kişinin yaralanmasına, bazı uçaklarda da hasara neden olan hortumun vurduğu Antalya Havalimanı’nda, Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi kuruldu. Türkiye’de bir ilk olan sistemin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de havacılık sektöründe, yağmur, kar, dolu, fırtına gibi meteorolojik olayların hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Pakdemirli, can ve mal kayıplarının meydana geldiği, büyük boyutlu kaza ve kırılmalara sebep olan meteorolojik olayların tespit edilerek gerekli uyarıların yapılabilmesi ve uçuş güvenliğine katkı sağlanabilmesi için özel uyarı sistemleri geliştirilip havalimanlarına konulduğunu bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün havacılık sektörünün kalitesine kalite katmak amacıyla 74 havalimanında otomatik havalimanları için özel olarak geliştirilmiş gözlem sistemleri kurduğunu, Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Sisteminin bu kapsamda gerçekleştiğini ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Yıllık ortalama 160 bin civarındaki uçak trafiği ve her yıl yaklaşık 30 milyon yolcu sayısıyla ülkemizin en yoğun 3. havalimanı olan Antalya Havalimanı, ülkemiz ekonomisinde lokomotif konumundaki havalimanlarından birisidir. Antalya Havalimanı kara ve deniz etkileşimini alçak seviye rüzgar kırılımlarının sıklıkla yaşaması ve uçuş trafiğinin yoğun olması nedeniyle seçilmiştir. Ayrıca Antalya’nın tarım ve turizm sektörü açısından önemli bir ilimiz olması da seçimde önemli bir rol oynamıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2018 Eylül Ayında kurulan ve 2018 Kasım ayında hizmete alınan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi, maliyeti de 20 milyon liradır. Meteorolojik olaylara bağlı olarak oluşabilecek bir uçak kazasının yol açabileceği can ve mal kayıpları ile bir uçuşun iptali veya inemeyen bir uçağın başka bir havalimanına inişiyle ilgili oluşacak maddi zararlar ve zaman kayıplarını minimize etmek mümkündür. Ülkemizde ilk kez kurulan ve dünyada sayılı havalimanlarında bulunan sistemin uçuş güvenliğine ve havacılık sektörüne önemli bir katkı sağlayacağı muhakkaktır. Elde edilen sonuçlara göre ihtiyaç duyulan diğer havalimanlarına da sistem kurulabilecektir.”

Çiftçiye afet desteği müjdesi

Yaşanılan doğal afetler sonrası maddi zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için bir karar aldıklarını da kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlara da tüm Türkiye’de 1 Temmuz’dan bugüne kadar olan felaketleri kapsayacak ödeme yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli “Tarımsal üretimin devamı ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını sağlayabilmek için TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlarımıza sadece Antalya’da değil, 1 Temmuz’dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacak” diyerek sözlerine son verdi.