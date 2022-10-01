Pakistan'a giden 13. "İyilik Treni" Ankara'dan hareket etti

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının neden olduğu sel afetiyle mücadele eden Pakistanlı afetzedelere ihtiyaç duydukları insani yardım malzemelerini göndermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 26 vagona yerleştirilen 554 ton insani yardım malzemesini Pakistan'a ulaştıracak 13. "İyilik Treni", saat 08.00'de Ankara'dan yola çıktı.

Trenin yaklaşık 2 hafta sonra Pakistan'a ulaşması bekleniyor.

Bu trenin de Pakistan'a ulaşmasıyla Türkiye, yalnızca demir yoluyla son bir ayda 334 vagonu dolduran 7 bin 290 ton yardımı Pakistanlı afetzedelere ulaştırmış olacak.

Öte yandan, sel sularının kapladığı ülkede bulaşıcı hastalıkların hızla artması nedeniyle bir uçakla sıtma ve tetanos gibi aşılar ile ilaç ve tıbbi malzeme gönderilecek. Hazırlıkları devam eden söz konusu uçakla, Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 15'e ulaşacak.

Türkiye bugüne kadar Pakistan'a 30 bin 812 AFAD aile çadırı, 440 bin 633 gıda kolisi ve temizlik malzemesi, 43 bin 466 battaniye, yatak ve yastık, 6 bin 58 mutfak seti, 34 bin 219 giyim malzemesi ve halı, 2 milyon 235 bin 168 tıbbi malzeme, 2 mobil sağlık ünitesi ve kampı ile su üzerinde ulaşım için 50 motorlu bot gönderdi. Bölgedeki afetzedelere 48 bin 575 sıcak yemek dağıttı.