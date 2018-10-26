Pakistan Cumhurbaşkanı İstanbul'a geliyor

Pakistan Cumhurbaşkanı 29 Ekim'de gerçekleşecek İstanbul yeni havalimanının açılışına gelecek. Bu liderin ilk yurt dışı gezisi olacak

Pakistan Cumhurbaşkanı İstanbul'a geliyor

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İstanbul yeni havalimanının açılışına katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

Pakistan devlet televizyonunu haberine göre 29 Ekim'de gerçekleşecek açılışa katılacak Alvi, 28-30 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de bulunacak. 

Alvi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi de öngörülüyor. 

Türkiye ziyareti, 9 Eylül'de Pakistan'ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Alvi'nin ilk yurt dışı gezisi olacak.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 11:17
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