Pakistan için yardım seferberliği

Pakistan’da günlerdir etkili olan muson yağmurları, Pakistan’ın 6 büyük eyaletinde sel felaketine yol açtı. Son yayınlanan rapora göre, 1575 yaralı, 1061 ölü olduğu ve 22 kayıp insana ulaşıldığı belirtildi. 30 milyonu aşkın kişinin etkilendiği afet için uluslararası yardım çağrısı yapıldı. Türkiye ise bölgede AFAD, Türki Kızılay’ı ve İHH olarak yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Sel bölgelerinde çalışan AFAD, Türk Kızılay’ı ve İHH sorumluları, bölgedeki son gelişmelerden bahsedip Türkiye’den bölge halkına acil yardım çağrısında bulundu.

HELİKOPTERLE YARDIM TAŞIYORUZ

Yeni Şafak’a konuşan AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, “Ölü sayısı 1000’i geçti. Çok sayıda yaralı ve kayıp var. 170 iş yeri, 157 köprü, 3457 km otoyol zarar görüp kullanılamaz hale geldi. AFAD olarak yaşanan felaketi duyduğumuz anda 4 kargo uçağıyla buraya ekiplerimizle beraber yardım malzemesi getirdik. Karayolları zarar gördüğü için yardım malzemelerimizi helikopterlerle götürüyoruz. Pakistan’a ulaşan kargo uçağımızda 500’den fazla çadır, gıda kolisi ve hijyen kitleri mevcut. Ama daha fazlasına ihtiyaç var” dedi.

ÇADIR KENT KURACAĞIZ

Barınak konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Taşdelen, “Burada çadır kent yapmayı düşünüyoruz. Çadır kent için Pakistan yetkilileri yer tespiti yapıyor. Uygun yer bulunduğunda çadır kenti kurmaya başlayacağız. İlk etapta 350 çadır kurmayı planlıyoruz. Örnek model barınma alanı yapıp, vatandaşların gelecek çadırları kendilerinin kurmalarını sağlayacağız. Aynı zamanda bu kurduğumuz çadır kentte hem gıda yardımı hem de sağlık çalışmaları yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLAÇ, YİYECEK, ÇADIR GÖNDERİN!

Bölgede yaşananlarla birebir ilgilendiklerini ifade eden İHH Pakistan Ülke Temsilcisi Murat Kavaktan, tabloyu şöyle anlattı: “Balochistan, Sindh, Pencap, KPK Keşmir gibi bölgelerinde sel çok şiddetliydi. 110 ilde yaklaşık 30 milyondan fazla insan afetten etkilendi. Normalde ağır şartlar altında yaşam sürülen bölgede, felaketten sonra durum daha da zorlaştı. İnsanlar canlarını kurtarmak için mücadele ediyor. İHH olarak acil yardım çağrısında bulunduk. İlk etapta 500 gıda kolisi ve 100 çadır dağıtımımız olacak. Ama yeterli değil. Acil olarak çadır, sıcak yemek ve hijyen kitlerine ihtiyacımız var. Türk halkımızın desteklerini bekliyoruz.”

ULUSLARARASI ÇAĞRI YAPILDI

Türk Kızılayı ofisi Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Kargos ise, şunları söyledi: “Çok sayıda ölü ve yaralı var. Kısmen yıkılan evler 692 bin 138, tamamen yıkılan evler 300 bin 733 olarak kayıtlara geçti. Bu felaket 2010 senesinde yaşanan felaketten çok daha fazla hasar verdi, vermeye de devam ediyor. Felaketlerde ilk etapta acil yardım olarak barınak, yemek ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. 300 kişiye maddi yardım yaptık, 6 bin kişiye hijyen kiti ve ilaç desteği sağladık. Temiz su sıkıntısı var. Bu da enfeksiyon hastalıklarını beraberinde geliyor. Uluslararası yardım çağrısı yapıldı, Türk halkının da yaşanan bu felakete destek vereceğini biliyoruz.”

İki uçak daha Pakistan’da

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan iki uçağın daha selden etkilenen Pakistan’a ulaştığını bildirdi. Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümü de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla Pakistan’a ulaştırıldı. Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerine yer verildi. Böylece bölgeye ulaşan yardım uçaklarının sayısı 6 oldu.

Şentop’tan geçmiş olsun telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan’da meydana gelen sel felaketleri sebebiyle Pakistan Milli Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Şentop, görüşmelerinde, Pakistan’da meydana gelen sel felaketi sebebiyle üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Şentop, “İyi günlerimizde olduğu gibi derdimizde ve kederimizde de birlikteyiz” ifadesini kullandı. Telefon görüşmelerinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve güncel siyasi gelişmeler de ele alındı.