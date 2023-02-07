Pakistan Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderdi

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla bu sabah Türkiye’ye doğru hareket etti.

Pakistan ordusu ise Ravalpindi’deki Chakala Hava Üssü’nden kalkan silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağının Adana’ya doğru yola çıktığını açıkladı.

Açıklamaya göre, uçakta eğitimli köpek ve gerekli ekipmanlara sahip arama kurtarma ekibi, doktor, hemşire, teknisyenlerden oluşan tıbbi yardım ekibi, 30 yataklı mobil hastane ve çeşitli yardım malzemeleri yer alıyor.

Bugün akşam saatlerinde ise aralarında kışlık çadır, battaniye ve diğer ürünlerin bulunduğu 7 tonluk yardım malzemesi, C-130 uçağıyla Lahor'dan İstanbul'a ulaştırılacak.

Öte yandan, yarından itibaren günlük PIA uçuşlarında 15 tonluk insani yardım malzemesi ve tıbbi ekipler, İslamabad ve Lahor'dan, Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek.