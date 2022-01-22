Park halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Battalgazi Mahallesi Doğalgaz Sokak'ta, bir turizm şirketine ait park halindeki 39 ABH 796 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.