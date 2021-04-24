Paşinyan'dan Biden'a 'soykırım' teşekkürü

ABD Başkanı Joe Biden, 1915'in 106'ıncı yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Biden'ın açıklamasına bir mektupla yanıt verdi.

Biden'ın açıklamasının ardından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı'na bir mektup yazarak "Dünyanın her yerindeki Ermenilerin soykırımın tanınmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Biden'a "adalete doğru attığı güçlü adım ve Ermeni soykırım kurbanlarının mirasçılarına paha biçilmez desteği" için teşekkür eden Paşinyan, soykırımın tanınmasının Dağlık Karabağ savaşının ardından Ermenistan için bir güvenlik meselesi olduğunu da belirtti.

ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915'i soykırım olarak tanımlayan kararları kabul etmiş, son olarak her iki partiden 100'ün üzerinde üye Biden'a bir mektup göndererek 24 Nisan'daki açıklamasında Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıma çağrısı yapmıştı.

Ermeni Soykırımı'nın tanınması, hem Biden'ın, hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim vaatlerinden biriydi. Biden aynı zamanda, Delaware Senatörü olduğu dönemden bu yana soykırımın resmen tanınması yönünde çağrı yapmış bir isim.

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