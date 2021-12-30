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Patrik Bartholomeos taburcu edildi

İstanbul Amerikan Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören Fener Rum Patriği Bartholomeos taburcu edildi.

Güncel 30.12.2021, 19:54
Patrik Bartholomeos taburcu edildi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, koronavirüs tedavisi görmesinin ardından taburcu edildi.

Koronavirüsün Omicron varyantının bulaşması sonrası altı gün İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde yatan Bartholomeos, Epifani kutlamaları öncesinde Patrikhane'de karantinada kalacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba akşamı Bartholomeos'u üçüncü kez arayarak sağlığı hakkında bilgi aldı. Bartholomeos da Koca'ya teşekkür ederek yeni yılını kutladı.

81 yaşındaki Patrik Bartholomeos’un daha önce iki doz aşı olduğu öğrenildi.

Ekim ayında ABD’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında kalp rahatsızlığı geçiren Patrik Bartholomeos’a New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde yapılan operasyonla stent takılmıştı.

Kaynak: Euronews

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#Bartholomeos #kovid19 #taburcu
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