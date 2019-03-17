Patrik Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi

Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi. Basına yansıyan bilgilere göre, Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan Mesrob Mutafyan'ın uğurlama töreni, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı.
ŞİŞLİ'YE DEFNEDİLECEK
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne götürülecek.
Cenaze töreni öncesi, Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde pazar ayini gerçekleştirildi.
Kaynak: Ajanslar