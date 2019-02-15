Pazar esnafına Bulgarca ve Yunanca sözlük dağıtıldı

Edirne'de, pazarcı esnafına turistlere daha iyi hizmet vermeleri amacıyla Edirne Ticaret Müdürlüğünce hazırlanan Yunanca ve Bulgarca alış veriş sözlükleri dağıtıldı.

Bulgar ve Yunan turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Edirne'de, Edirne Ticaret Müdürlüğü öncülüğünde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi katkılarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında en çok kullanılan 280 kelimeden hazırlanan "mini alışveriş sözlüğü" pazarcılara armağan edildi.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de her hafta cuma günleri kurulan, Ulus Pazarı'na, komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçilerin ilgisinin esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Esnafın yabancı turistlerle dil sorunu aşmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Reisoğlu, "Geçtiğimiz aylarda hazırlanan alışveriş sözlüğünün daha gelişmiş hali Edirne Ticaret Müdürlüğü öncülüğünde hazırlandı ve kentteki esnaflarımıza dağıtılmaya başlandı. Esnafımız dil sorunu bu sözlüklerle aşıyor." dedi.

Esnaflardan Salih Mızrak da dağıtılan sözlüklerin faydalı olduğun belirterek, "Bu sözlüklerle dil sorununu önemli ölçüde çözüyoruz. Yabancı misafirlerimize daha iyi hizmet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA