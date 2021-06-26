Pazartesi sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Pazar gününü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama pazartesi sabah 05.00'da sona erecek.
Güncel 26.06.2021, 22:16
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca, Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 28 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Kaynak: AA
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