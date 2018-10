Pedagojik formasyon nedir?

Eğitim fakültesinden mezun olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyenler için üniversitelerin size verdiği hızlandırılmış eğitim bilimleri dersleridir. Her üniversitenin kendisine göre şartları vardır. Bunlar kontenjan sınırı ve not ortalamasıyla ilgilidir. Lisans eğitimi sürecinde formasyon almak isteyenlerin, okuduğu üniversitenin başvuru tarihlerini takip etmeleri ve şartlarını bilmeleri yeterlidir. Mezun olduktan sonra ister kendi mezun olduğunuz üniversitede; isterse de başka bir yükseköğretim kurumunda formasyon eğitimi alabilirsiniz.

Pedagojik formasyon eğitiminde verilen dersler

Eğitim bilimine giriş

Öğretim ilke ve yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme

Sınıf yönetimi

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı

Özel eğitim yöntemleri

Eğitim psikolojisi

Gelişim psikoloji

Etik

Öğretmenlik uygulaması

Genel olarak pedagojik formasyon eğitiminin verdiği dersler bunlardır. İsimleri her üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Önce bu dersler alınarak teori kısmı verilir. Daha sonra staj uygulaması yapılarak herhangi bir okulda öğrencilerin aldığı branşa göre pratiğe dökülür.

Pedagojik formasyon nasıl alınır?

Formasyon eğitimi almak için önceleri ALES gibi çeşitli şartlar aranmaktaydı. Ancak her üniversitenin kendi başvuru şartını belirlemesinden dolayı çoğu yükseköğretim kurumunda ALES gibi şartlar kaldırılmıştır. Artık her üniversite not ortalaması ile pedagojik formasyon eğitimini vermektedir. Formasyon eğitimi almak için öncelikle okuduğunuz üniversitenin formasyon eğitimi verip vermediğine bakmanız gerekiyor. Eğer okuduğunuz üniversite formasyon eğitimi vermiyorsa başka üniversitelerin formasyon verip vermediklerine bakabilirsiniz. Sonrasında gerekli şartları sağladığınızda, gerekli belgeleri teslim ettiğinizde ve istenilen ücreti yatırdığınız takdirde siz de pedagojik formasyon eğitimi almaya hak kazanmış oluyorsunuz.

