"Peker gözaltında" iddiası

Türkiye'de hakkında "Suç Örgütü Lideri" olmak suçundan yakalama kararı verilen Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirtiliyordu. Geçtiğimiz aylarda Youtube hesabından çektiği videolara ara veren, ardından sosyal medya hesabından çeşitli iddialar ortaya atılan Peker, bir süreden bu yana sosyal medyayı da aktif olarak kullanmıyordu.

Peker'in kendisine özel olarak ayrılan bir alanda ev hapsinde tutulduğu ve internet erişiminin olmadığı iddia edilmişti. Son olarak BAE'de bir jet ski üzerinden görülen Peker'le ilgili bugün bomba bir iddia ortaya atıldı.

Katar merkezli olarak yayın yapan El Cezire televizyonu, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığını ve ülkedeki işlemlerin ardından Türkiye'ye iade edilebileceğini ileri sürdü. Söz konusu haberle ilgili şu ana kadar resmi kaynaklardan açıklama gelmedi.

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